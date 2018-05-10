Россия поставила Китаю первый полковой комплект С-400

Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400, сообщил военно-дипломатический источник.

«Последняя партия военного имущества первого полкового комплекта С-400 на днях доставлена морским транспортным судном из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай», – передает источник ТАСС.

По его словам, на судне находится «как неповрежденное во время шторма в декабре в Ла-Манше оборудование, так и пострадавшее, но восстановленное имущество».



По словам источника, с приходом третьего транспорта в Китае сейчас находится полк С-400 полного состава, включающий «командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, зенитные управляемые ракеты, энергетическое оборудование и другое имущество».

По данным источника, передача Китаю доставленной военной техники «начнется в конце мая и продлится около двух месяцев».

В январе 2018 года Россия приступила к поставкам Пекину зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках контракта 2014 года, первый полковой комплект был отправлен заказчику. В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что в ближайшее время планируетсяотгрузка зенитной ракетной системы С-400 в Китай.

Напомним, судно, перевозившее вспомогательное оборудование для зенитных ракетных систем С-400 в Китай, вернулось в порт Усть-Луга из-за шторма в районе Ла-Манша, часть комплектующих получила повреждения.