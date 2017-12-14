Раскрыт центральный элемент выступления Самойловой на «Евровидении»

Российский режиссер Алексей Голубев рассказал, что станет центральным элементом выступления Юлии Самойловой, представляющей нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне.

По словам Голубева, центральным элементом станет проекционная декорация, на вершине которой разместится певица, передает ТАСС

Он отметил, что декорация поможет сделать так, чтобы зрители в первую очередь видели на сцене артиста, а не человека с ограниченными возможностями.

Режиссер пояснил, что в основе задумки – смысл самой конкурсной песни I Won’t Break. «Это песня-метафора о природной силе жизни, которая всюду пробьет себе дорогу, способна превозмочь любые невзгоды, которую ничто не сломит», – отметил режиссер, добавив, что «Юля поет о себе, но одновременно она рассказчик и находится над разворачивающимся на сцене действием».

«Зрители, ничего не знающие о состоянии здоровья певицы, из нашего номера и не узнают об этом, – заметил Голубев. – А сама Юля своим примером доказывает, что человеку подвластно все, и неважно, стоит он при этом на своих ногах или пользуется коляской».

Напомним, 7 апреля российская певица Юлия Самойлова в свой 29-й день рождения выступила на официальной вечеринке «Евровидения», в рамках которой представила на конкурс песню композитора Леонида Гуткина I Won’t Break. Позднее Самойлова рассказала об ожиданиях от своего выступления на «Евровидении».

Первый полуфинал «Евровидения» состоится 8 мая, второй – 10 мая, а финал – 12 мая. Самойлова выйдет во втором полуфинале под номером шесть.