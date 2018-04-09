Мэй назвала «единственное правдоподобное объяснение» отравления Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон и ЕС считают, что у инцидента в Солсбери есть только одно правдоподобное объяснение – причастность России.

«Мы верим, что у России были возможности, намерения и мотив для того, чтобы осуществить подобную атаку. Это было признано и Советом ЕС в коммюнике, распространенном в марте после нашей встречи. Все члены Совета ЕС признают, что иных правдоподобных объяснений этой атаке нет», – цитирует ТАСС Мэй.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, премьер говорила об обстоятельствах, которые могут указывать на причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля лишь косвенно. По ее словам, британские эксперты считают примененное при отравлении вещество нервно-паралитическим агентом из семейства «Новичок».

По мнению Мэй, оно «разрабатывалось русскими». Также британский премьер заявляла, что руководство России считает перебежчиков «законными целями» для устранения. Мэй утверждала, что Россия располагала небольшими запасами «Новичка».

Ранее эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признавали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на имеющиеся в деле Скрипаля противоречия, подчеркнув бездоказательность выдвигаемых в адрес России обвинений, озвученных на Западе вопреки мнению экспертов из ОЗХО.