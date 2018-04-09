Путин наградил орденом американского генерала

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена орденом Дружбы за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, также награждается другой гражданин США – Томас Стаффорд, глава Консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по МКС.

Напомним, в начале марта Путин наградил орденами актера Юрия Каюрова и актрису Людмилу Максакову, а также присвоил звание Заслуженный артист России Елизавете Боярской, Даниле Козловскому и другим актерам.