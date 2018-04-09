В России расширили перечень заболеваний для получения инвалидности

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что изменения, внесенные в правила признания людей инвалидами, связаны с необходимостью расширения перечня заболеваний и упрощением процедуры установления инвалидности.

На совещании с вице-премьерами Медведев напомнил, что в конце марта подписал постановление об изменении правил признания людей инвалидами.

«Во-первых, расширен перечень заболеваний и изменений, которые в организме происходят, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно. И во-вторых, при необходимости осмотра людей в тяжелом состоянии будут учитываться и их места проживания в отдаленных и труднодоступных местах», – передает РИА «Новости» слова Медведева.

Тем временем вице-премьер Ольга Голодец заявила, что новые правила признания людей инвалидами, утвержденные правительством, включают ряд новых заболеваний и критериев.



«В данный перечень впервые включены все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, включен цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич. Упрощен порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми сейчас все чаще болеют дети», – заявила Голодец.



По ее словам, данные изменения касаются всех инвалидов, проживающих в России, это 12 млн человек, из которых 651 тыс. – дети.

Напомним, в январе 2018 года в Минтруда заявили, что бессрочная инвалидность может быть установлена, в частности, при хромосомных аномалиях, в том числе при синдроме Дауна, и нарушении свертываемости крови.