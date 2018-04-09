Украину впервые позвали на министерскую встречу G7

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран G7, которая состоится 22 апреля в Торонто, сообщил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.

Он отметил, что Украина впервые в истории будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран «Большой семерки». Павел Климкин уже получил соответствующее приглашение на встречу от своей коллеги, министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, сообщает «Украинская правда».

«Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки», – заявил Шевченко.

Он выразил радость в связи с тем, что Украина присоединится к «тяжелому, но критически необходимому разговору».

В мае прошлого год немецкий политолог Александр Рар говорил, что «большая семерка» фактически «перестала существовать».