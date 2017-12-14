ЦИК решил создать новую избирательную систему

Центризбирком России планирует создать беспрецедентно новую избирательную систему к следующим федеральным выборам, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

«Мы не намерены останавливаться. Мы проводим внутреннюю глубокую работу над ошибками... Есть серьезная амбиция – создать беспрецедентную новую, современную избирательную систему, аналогов которой в мире не будет», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости».

По ее словам, новая система должна быть максимально защищена с учетом внешних вызовов и максимально прозрачна, «чтобы результаты выборов не вызывали ни у кого сомнения».

3 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента. Памфилова поздравила Путина с убедительной и чистой победой. Президент в ответ поблагодарил ее и коллег, которые работали в ходе избирательной кампании.