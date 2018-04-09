Россию назвали запасным планом Японии на случай холодной войны

Японии на фоне ухудшения отношений России и США и подъема Китая следует обратить внимание на развитие сотрудничества с Москвой, пишет Nikkei Asian Review, в то же время предупреждая, что Токио не следует поддаваться «излишнему оптимизму».

Статья бывших американских чиновников, озаглавленная «Сдерживая Россию, опять», предполагает, что если санкции звучат как начало новой холодной войны, то это она и есть, и новая холодная война повлечет за собой весьма «тревожные» последствия для Восточной Азии, пишет RT со ссылкой на Nikkei Asian Review. В частности, это коснется Японии, которая может оказаться в затруднительном положении.

Авторы статьи «возродили» понятие «сдерживание» – ключевой термин холодной войны – на фоне того, что отношения России и США ухудшаются, а Дональд Трамп и Владимир Путин, кажется, вступили в новую гонку ядерных вооружений.

При этом издание отмечает, что в России обратили внимание на подобное развитие отношений. Так, дискуссионным клубом «Валдай» была опубликована статья, озаглавленная «Как победить в новой холодной войне», в которой подчеркивалась необходимость противостоять попыткам США изолировать Россию.

Что касается Азии, то, по мнению автора статьи, многое изменилось со времен холодной войны. Так, США и Япония увеличили свой оборонный потенциал, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи. И это сталкивает интересы США и России не только в Европе, но и в Азии. Кроме того, еще одним значительным изменением называют подъем Китая и движение страны к статусу сверхдержавы.

В то же время отмечается, что Япония может столкнуться с еще более серьезными дипломатическими вызовами. «Когда речь заходит о будущей стратегии Японии в отношении России, помимо основного сценария укрепления альянса с США, пришло время заблаговременно подумать о запасном плане», – приводит издание слова старшего сотрудника Японского банка международного сотрудничества в Москве Тайсуке Абиру.

Так, по мнению эксперта, существует вероятность того, что США не смогут сохранять усилия по сдерживанию Китая в Восточной Азии, и в худшем случае это вынудит Японию в одиночку противостоять китайско-российскому союзу. Абиру отмечает, что Россия стремится к многополярному порядку в Азии в противовес биполярному во главе с США и Китаем. И хотя Япония не обязана действовать в интересах Москвы, страна может рассмотреть «различные варианты», в частности, развитие российско-японских отношений путем укрепления связей между представителями частного сектора.

При этом автор статьи предостерегает Японию от чрезмерного оптимизма и осуществления поспешных шагов в отношениях с Россией. В частности, это касается вопроса территориального спора двух стран, в котором Япония надеется на скорые подвижки в связи с использованием в 2012 году Путиным слова «хикиваке» – ничья.

В Японии полагают, что таким образом президент подчеркнул необходимость поиска компромисса по территориальному спору. При этом находятся и те, кто полагает, будто в России считают, что исключительно Япония должна идти на уступки. «Возврат этих территорий – исключительно иллюзия японской стороны», – предупредил японский советолог Сигэки Хакамада.

Об этом же, по мнению автора статьи, свидетельствует тот факт, что Путин «публично восхваляет» Александра III, противодействовавшего Великобритании в Центральной Азии в 19 веке. Кроме того, император знаменит фразой: «У России есть только два союзника: её армия и флот».

Таким образом, старый добрый японский совет, призывающий знать своего врага, никогда не устареет, пишет Nikkei Asian Review.