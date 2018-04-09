В метели под Красноярском потерялись четыре человека

Четыре человека потерялись из-за метели в районе поселка Жайма Манского района Красноярского края (100 километров на юг от Краноярска), ведутся поиски, сообщает краевое учреждение «Спасатель».

«Подразделением КГКУ «Спасатель» выполнен выезд на поисково-спасательные работы по заявке МО МВД на поиски четырех граждан, которые 8 апреля по причине поднявшейся метели потеряли ориентир на горе Аргиджек в окрестностях населенного пункта Жайма Манского района. Поиски продолжаются», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Сообщается также, что температура в Манском районе в данный момент около 0, идет небольшой снег. В течение дня ожидаются осадки и температура до +7.

Напомним, в 2007 году спасатели Камчатки искали человека, пропавшего во время метели в районе Асачинского перевала.