Медсестру обвинили в жестоком обращении с ребенком-«отказником»

В Сети появилось видео жестокого обращения медсестры с ребенком в новосибирской детской больнице.

Жительница города опубликовала видео и отправила сообщение в группу «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«По словам очевидицы, 6 апреля в 18.00 врач (или медсестра) пришла делать одному ребенку ЭКГ, и зачем-то начала швырять ребенка в соседней кроватке», – говорится в сообщении группы.

Жительница Новосибирска сказала, что слышала шлепки, и предположила, что ребенка били.

Автор видео сообщила, что пришла с этой записью к врачам, на что те пригрозили ей уголовным наказанием за съемку ребенка и потребовали, чтобы запись не распространяли.

Telegram-канал Mash уточняет, что все случилось в отделении «отказников» – малышей, у которых с рождения нет семьи.