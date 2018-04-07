Россиянина задержали на Украине якобы за незаконное пересечение границы

Украинские пограничники задержали в Харьковской области гражданина России за незаконное пересечение границы, сообщили в восточном региональном управлении госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что в пятницу, 6 апреля, пограничники заметили на территории России неизвестного, направлявшегося в сторону границы, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что пограничники уже на территории Украины задержали 28-летнего гражданина России. Выяснилось, что он пытался незаконно пересечь госграницу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины.

На задержанного составлены документы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы.