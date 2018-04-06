Экс-военный ВСУ рассказал об армейском романе Савченко

Бывший военнослужащий ВСУ Евгений Турчак рассказал об армейском романе депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Турчак вспомнил, как в 2004 году служил в разведывательной роте в Болграде, где и началась любовная история Савченко.

«На базе нашей разведроты готовилась ротация в Ирак. Туда съезжались контрактники со всей Украины, и на базе нашей роты они готовились сменить тех, кто там уже был. Среди этих контрактников была и Надя Савченко. Я уже не помню точно, сколько длилась эта подготовка, но из всех 300 человек я запомнил двух людей: Савченко и Сережу, который хотел ее», – рассказал Турчак, передает «Апостроф».

Он также заявил, что отношения между Савченко и ее поклонником поначалу были напряженными. «Были сплетни, что что-то там удалось-таки, потому что в казарме за месяц ничего не получилось – она в него стульями бросалась», – отметил бывший военный.

Турчак также добавил, что Савченко «конченый на всю голову человек». По его словам, Савченко устроила ему скандал, когда он не выдал ей виновку СВД, которую она просила, хотя по правилам он должен был выдать автомат «Калашникова».

«То есть человек был неадекватный еще тогда. Можно привести очень много примеров неадекватного поведения. Она не какая-то там белая ворона или по-другому мыслит, я таких знаю, у нас тоже такие были», – сказал Турчак.

В среду сестра Савченко рассказала, что за 12 дней голодовки депутат «очень подурнела» и похудела на 10 килограмм.

Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.