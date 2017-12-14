Савченко под арестом «очень подурнела»

За 12 дней голодовки депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко «очень подурнела» и похудела на 10 килограмм, но у нее есть сигареты, и это «ее маленькая радость», заявила сестра политика Вера.

В интервью изданию «Украинская правда» Вера Савченко сообщила, что видела сестру во вторник, 3 апреля.

«Она голодает 12 дней, имеет боевой настрой. Но, конечно, очень подурнела и потеряла десять килограмм. Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет – ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства, «Ношпу» и капли для носа», – сказала Вера Савченко.

Также она отметила, что Надежда Савченко не употребляет глюкозы, чая или кофе.

«Если есть глюкоза – это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты – это ее маленькая радость», – отметила Вера Савченко, добавив, что ее сестра не собирается прекращать голодовку.

Ранее сообщалось, что Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием сестры.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.