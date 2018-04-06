Рубль и Мосбиржа отреагировали на санкции США умеренным снижением

Российская национальная валюта и Московская биржа отреагировали умеренным снижением на новые санкции США в отношении российских чиновников и бизнесменов.

К 15.32 мск курс доллара к рублю расчетами «завтра» повышался на 11 копеек – до 57,83 рубля, курс евро вырос на 20 копеек и составил 70,82 рубля, передает РИА «Новости».

Индекс Мосбиржи при этом снижался на 0,4% – до 2286 пунктов, РТС опустился на 0,7% – до 1245 пунктов.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В ночь на четверг американские СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила двух богатых российских бизнесменов. Также сообщалось, что к пятнице Белый дом введет санкции против нескольких россиян, включенных в «кремлевский список».

«Кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил Конгрессу в ночь 30 января.