Лавров пожаловался, что на Западе перевелись специалисты по России

Если Запад хочет, чтобы Россия созналась во всех смертных грехах, значит, там перевелись специалисты по России, заявил глава МИД Сергей Лавров по окончании заседания СМИД СНГ в Минске.

«Я могу сказать только то, что с этим жить дальше (игнорированием дипломатических норм и приличий – прим. ВЗГЛЯД) мы не хотим. Но если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет, что я была во всем и везде неправа, и поэтому простите меня грешную и я теперь буду по вашим правилам играть. Ну, если у них такие расчеты по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России. А как жить дальше?» – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Глава МИД отметил, что «у нашей страны все-таки есть тысячелетняя история, есть целый ряд пословиц, которые русский народ выстрадал на протяжении этой великой истории».

«В том числе и такая, относительно новая пословица – «Не в силе Бог, а в правде». Это сказал Александр Невский, и это было не так давно отображено в одном из художественных произведений. Думаю, это в полной мере отражает то, чем русский народ руководствуется, чем руководствуются все народы Российской Федерации», – подчеркнул Лавров.

В четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».

Напомним, ранее в пятницу посол Великобритании в Берлине Себастьян Вуд заявил, что Россия якобы не уничтожила все запасы отравляющих веществ из советских арсеналов и по-прежнему проводит эксперименты с «Новичком».