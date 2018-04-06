Кремль прокомментировал выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут вмешиваться в ситуацию с выдвижением экс-губернатора Амана Тулеева в спикеры совета народных депутатов Кемеровской области.

«Это прерогатива регионального парламента», – передает радиостанция «Говорит Москва» слова Пескова.

3 апреля Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области.

Напомним, в воскресенье экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке. Глава российского государства ее принял.

Ранее в пятницу руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов выступил против выдвижения бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на пост спикера областного парламента.