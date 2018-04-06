Саперы ЗВО получили новейшего робота «Кобра-1600»

Робототехнический комплекс «Кобра-1600» в составе новейшего мобильного комплекса разминирования получили саперы Западного военного округа (ЗВО), сообщили в пресс-службе округа.

«В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4», а также комплект фото и видео-оборудования», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там сообщили, что округ получил три инженерных комплекса разминирования, размещенных на микроавтобусах повышенной проходимости.

Перспективный комплекс способен разминировать местность и объекты в городских условиях и выполнять охрану объектов государственной важности при проведении особо важных мероприятий.

Всего оснащение машины насчитывает более 20 видов различных технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ) создали опытную модель робота «Перевертыш», который может искать людей в завалах при техногенных и природных катастрофах, тушить огонь и перевозить грузы.