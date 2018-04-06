В Британии ввели «налог на сахар»

В Британии вступил в действие так называемый налог на сахар для производителей безалкогольных напитков, превышающих норму его содержания.

Такой мерой британские власти хотят сократить выпуск излишне сладких напитков, приводящих к ожирению у детей, передает РИА «Новости».

Налог планируют взымать с безалкогольных напитков с содержанием более чем 5 грамм сахара на 100 миллилитров жидкости. Если же в напитке содержится более 8% сахара, то сумма налога будет повышена.

При этом под налог не подпадают напитки с высоким содержанием молока, необходимые для здоровой диеты. Собранные средства британские власти планируют направить на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания у школьников.