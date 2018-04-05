Украина переименовала ВДВ

Верховная рада приняла законопроект, предложенный президентом Украины Петром Порошенко, о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска (ДШВ).

Согласно документу, опубликованному на сайте Рады, в законы «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины» и «О правовом режиме военного положения» вносятся изменения. В качестве главной причины переименования украинских ВДВ называется совпадение с названием российских Воздушно-десантных войск.

Документ на рассмотрение вносил Порошенко, который еще в ноябре 2017 года заявлял, что украинские ВДВ будут переименованы в ДШВ.