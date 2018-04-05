Названы условия признания Россией расследования ОЗХО по делу Скрипаля

Москва признает результаты расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, проведенного силами ОЗХО, если они будут верифицированы международным сообществом, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Что касается результатов: конечно, мы их примем, но эти результаты должны быть подтверждены международным сообществом. Мы хотим увидеть, кто эти эксперты. На данный момент мы пока не знаем, кто они», – цитирует Яковенко РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что читает важным, чтобы в состав экспертной группы вошли представители разных стран.

Ранее Яковенко заявил, что Москва призывает Лондон предоставить всем доступ к результатам доклада ОЗХО по «делу Скрипаля». До этого постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва «не имеет ни малейшего представления» о действиях экспертов ОЗХО в Великобритании по делу об отравлении Скрипаля.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в деле Скрипаля ОЗХО склонилась в пользу Британии – Исполнительный совет ОЗХО не поддержал инициативу России по новому расследованию инцидента, хотя больше половины стран совета не поддержали и западную точку зрения по данному делу.