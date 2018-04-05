Полицейскому выстрелили в лицо из-за замечания в Москве

Московская полиция разыскивает мужчину, выстрелившего в лицо сотруднику ППС из-за замечания.

На ул. 1905 года сотрудник ППС столкнулся в подземном переходе с незнакомым мужчиной. «Находившийся в гражданской одежде сотрудник сделал мужчине замечание, а тот достал газовый пистолет и выстрелил полицейскому в лицо, после чего скрылся в неизвестном направлении», – цитирует АГН «Москва» источника в правоохранительных органах.

По словам собеседника, после этого в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Полиция разыскивает высокого мужчину средних лет плотного телосложения, одетого в черную кожаную куртку и синие джинсы. У злоумышленника при себе была черная сумка.