Подозреваемых в нападении на офис Бинбанка в Москве задержали в одной машине

Оперативники Московского уголовного розыска задержали участников разбойного нападения на офис Бинбанка в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу к соучастнику преступления, который уже в тот момент был задержан оперативниками», – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам, четверо задержанных имеют судимости.

В ходе оперативных мероприятий в районе одного из столичных стадионов были обнаружены и изъяты две спортивные сумки, в которых лежали камуфлированная форма, маски, берцы и ремни налетчиков. В операции вместе с сотрудниками МУРа участвовали силовые подразделения Росгвардии.

Материальный ущерб составил более 5,5 млн рублей. По факту нападения возбуждено дело по статье «Разбой», предусматривающая лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 28 марта сообщалось, что пять человек в камуфляжной форме и с оружием совершили нападение на офис «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве.

Источник сообщил, что грабителям удалось забрать с собой около 6 млн рублей.