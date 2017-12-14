Экс-супруг Корбут рассказал об изнасиловании спортсменки тренером

Бывший муж четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ольги Корбут Леонид Борткевич подтвердил информацию о том, что Корбут изнасиловал ее тренер Ренальд Кныш.

Музыкант Леонид Борткевич, который был женат на олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ольге Корбут, на ток-шоу «Пусть говорят» заявил, что дело об изнасиловании спортсменки ее тренером Ренальдом Кнышем в 1972 году было замято.

«Думаю, что у Ольги просто накипело за всю жизнь. И потом – это все было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело. Я-то хорошо знаю Кныша, он врет на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть», – заявил Борткевич.

Он добавил, что Корбут жалеет о своем признании в изнасиловании, однако больше не могла терпеть. Спортсменка заявила, что тренер изнасиловал ее перед олимпийским турниром в гостинице «Юбилейная», предварительно напоив коньяком.

Кныш опроверг эти обвинения в ходе ток-шоу:

«Ничего подобного и близко не было. Я настолько далек был от подобных мыслей – и про нее, и про других... И вот это благодарность Ольги за то, что я сделал ее мировой знаменитостью? Хотела сделать себя еще более известной? Извиниться? Мне абсолютно не за что извиняться перед ней!».