В России придумали аппарат для полетов к ближним планетам

Предприятия Роскосмоса представили инновационные разработки на выставке «Архимед-2018» в «Сокольниках».

«ИСС им. Решетнева демонстрирует проект космического аппарата, основная часть которого всегда повернута торцом к Солнцу и включает в себя все жилые и служебные помещения. Данная конструкция может быть использована для создания орбитальных станций и осуществления пилотируемых полетов к ближним планетам», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

В центре тяжести основной части аппарата расположен узел вращения, на котором крепится рама, предназначенная для установки двигателей и баков с рабочим телом. Поворот основного блока вокруг своей оси и поворот рамы вокруг основного блока позволяет использовать двигатели для полета в любом направлении.



Также ИСС представил проект трансформируемой конструкции для использования в выдвижных фермах при переводе различных элементов из сложенного положения на требуемое расстояние от корпуса аппарата.



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