Магазин игрушек загорелся в Тюмени

В Тюмени произошел пожар в магазине игрушек Rich Family, сообщил представитель регионального управления МЧС России.

Пожар произошел около 22.15 мск на улице Кремлевская. Его тушат более 6о человек личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Площадь пожара – около 3 тыс. кв метров, передает РИА «Новости».

«В 01.25 (23.25 мск среды) была локализация, но тушение продолжается, проливка, разборка», – сообщили в МЧС.

«Кровля обвалилась. Магазин представляет собой большое панельное здание, одноэтажное», – сказал представитель ведомства.

Видео пожара доступно по ссылке в группе «ЧП Ямал» в соцсети «ВКонтакте».

В среду днем пожар возник на последнем этаже ТЦ «Персей для детей» на северо-востоке Москвы, погиб один человек.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека.