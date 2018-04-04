Ученые выяснили назначение огромных носов у неандертальцев

Необычно крупный и мясистый нос неандертальцев позволял им обеспечивать свое тело достаточным количеством кислорода во время интенсивных физических нагрузок, а также, возможно, помогал обогревать себя, пишет журнал Royal Society Proceedings B.

Как считает Стивен Ро из Университета Новой Англии в Австралии, у неандертальцев были слабые челюсти, они могли прокачивать фантастические количества воздуха через легкие, передает РИА «Новости».

«Их дыхание было примерно в два раза более эффективным, чем у людей. Это говорит о том, что неандертальцы вели экстремально активный образ жизни. Возможно, это помогало им охотиться на крупную дичь или обогревать себя, сжигая большое количество питательных веществ», – отметил ученый.

Неандертальцы – первые аборигены Евразии – жили гораздо дольше, чем Homo sapiens. За сотни тысяч лет существования они успели адаптироваться к суровым условиям оледенения.

Одним из приспособлений к суровым условиям считался плоский и узкий нос, характерный для северных и азиатских народов. Такая форма носа помогает сохранять тепло и влагу от сухого и холодного зимнего воздуха. Недавно палеонтологи реконструировали лицо неандертальцев и обнаружили, что те обладали очень крупным и мясистым носом, совершенно непохожим на то, как его себе представляли антропологи.

Стивен Ро вместе с коллегами из Института эволюционной антропологии в Лейпциге, раскрыли секреты носа неандертальцев, восстановив его внутреннюю структуру при помощи компьютеров и томографов.

Ученые при помощи рентгеновского томографа просветили несколько черепов неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергских людей и других ближайших родичей Homo sapiens и использовали полученные данные для создания компьютерной модели их головы, включавшей не только кости, но и мягкие ткани.

Опыты показали, что Homo neanderthalensis, вопреки общепринятым представлениям об их анатомии и образе жизни, обладал неожиданно слабым укусом по сравнению с Homo sapiens. При этом уникальная черта, связанная с устройством носа и средней части лица, помогала бы неандертальцам побеждать в любых спортивных соревнованиях нашего времени.

Мясистый нос и вытянутые лицевые кости первых жителей Европы помогали им прокачивать через легкие огромные объемы воздуха, в разы превосходя типичные способности Homo sapiens. При этом нос неандертальцев удерживал воду и тепло заметно хуже, чем органы дыхания кроманьонцев, но лучше, чем нос гейдельбергского человека.

Как считает Стивен Ро, это означает, что неандертальцы могли гораздо дольше и лучше обеспечивать свое тело кислородом и позже начинать дышать ртом, чем кроманьонцы, следовательно, неандертальцы были «заточены» эволюцией не на сохранение энергии, а на ее максимальное использование, в том числе и для обогрева тела.

Напомним, в январе сообщалось, что фрагмент челюсти, найденный исследователями в пещере на севере Израиля, убедил ученых в том, что человек современного типа мог появиться и начать расселяться по планете намного раньше, чем считалось до сих пор.