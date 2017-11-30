Найденная в Израиле челюсть может переписать историю человечества

Фрагмент челюсти, найденный исследователями в пещере на севере Израиля, убедил ученых в том, что человек современного типа мог появиться и начать расселяться по планете намного раньше, чем считалось до сих пор.

По оценке ученых, возраст находки составляет 177-104 тыс. лет, что делает челюсть древнейшими из известных человеческих останков за пределами Африки.

«Если окаменелости... 170-190 тысяч лет, то вся история эволюции homo sapiens сдвигается по меньшей мере на 100-200 тыс. лет в прошлое», – передает РИА «Новости» слова профессора Тель-авивского университета Исраэля Гершковича.

По его словам, если люди современного типа начали расселяться из Африки около 200 тыс. лет назад, то появиться там они должны были по меньшей мере 300-500 тыс. лет назад.

В сообщении университетов Тель-Авива и Хайфы говорится, что до сих пор среди антропологов бытовало представление о том, что человек современного типа появился в Африке примерно 160-200 тыс. лет назад и начал мигрировать за пределы континента около 100 тыс. лет назад.

По словам ученых, находка может привести к пересмотру традиционной хронологии.

«Некоторыми деталями окаменелость напоминает останки неандертальцев и других человеческих групп. Это позволяет предположить, что, хотя наш род происходит из Африки, отдельные свои черты он, должно быть, приобрел в процессе эволюции за ее пределами», – рассказал Гершкович.

Напомним, ранее биологи рассказали об открытии обещающего изменить теорию эволюции организма.