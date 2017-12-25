Биологи рассказали об открытии обещающего изменить теорию эволюции организма

Российские и зарубежные биологи открыли необычный одноклеточный организм, который заставил их сомневаться в общепринятых представлениях об эволюции, пишет журнал Current Biology.

Организм Ancoracysta twista представляет собой отдельную, неизвестную ранее эволюционную линию древа жизни с уникальными строением и формой, передает РИА «Новости».

Как отмечает Денис Тихоненков из Института биологии внутренних вод РАН, ученые показали, что «митохондриальные гены были утеряны много раз независимо в различных группах эукариот в ходе их эволюции, в противоположность однократной крупномасштабной потере генов у общего предка всех организмов с обособленным ядром».

По современным представлениям, сложные клетки с обособленным ядром и полным «набором» других органелл (эукариоты) появились в результате «ассимиляции» их предками различных бактерий и архей. Примером этого процесса являются клеточные «энергетические станции» (митохондрии), синтезирующие основную «энерговалюту» клеток – молекулы АТФ.

Аналогичную природу имеют органы фотосинтеза растений и водорослей (хлоропласты). «Приручение» митохондрий было ключевым шагом в эволюции одноклеточных организмов.

Денис Тихоненков и его коллеги из Европы и Америки открыли необычное одноклеточное существо, Ancoracysta twista, на поверхности одного из кораллов в тропических морях Земли. «Энергетические станции» открытого организма не похожи на аналогичные части клеток всех остальных эукариот.

Как считает Тихоненков, в морях и других уголках Земли могут скрываться и другие существа, изучение которых поможет понять, как действительно появились на Земле первые многоклеточные существа их простейшие родственники.