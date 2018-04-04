Начался саммит президентов России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии

Трехсторонний саммит президентов России, Турции и Ирана, посвященный урегулированию в Сирии, начался в Анкаре.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани встретились во Дворце президента Турции и сделали «фэмили фото». После этого лидеры отправились на переговоры, передает ТАСС.

Во вторник Путин прибыл с двухдневным визитом в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В среду и Эрдоган, и Путин провели отдельные двусторонние встречи с иранским коллегой. Кроме того, тематика сирийского урегулирования обсуждалась во вторник на переговорах Путина с Эрдоганом, которые также прошли в Анкаре.