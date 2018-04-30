Актриса и экс-депутат Кожевникова раскритиковала церковь за желание оценивать политиков

Актриса Мария Кожевникова, которая была депутатом Госдумы VI созыва, выступила с критикой заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла о праве церкви оценивать политиков.

Кожевникова в Twitter отметила, что является верующим человеком, но то, что «сейчас происходит», ее «отворачивает именно от церкви, не от Бога».

«То они имеют права не отчитываться о доходах, теперь право оценивать политиков, а тем временем цены за сорокоуст растут», – заявила Кожевникова, сопроводив сообщение ссылкой на публикацию газеты ВЗГЛЯД.

Напомним, патриарх Кирилл заявил, что церковь, не вмешиваясь в политику, «имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей», чтобы защитить верующих от духовного и материального ущерба со стороны политиков.