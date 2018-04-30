В Москве зафиксировали самый теплый день года

Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 15.00 мск понедельника поднялась до 23,5 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики сообщили, что 30 апреля стало самым теплым днем 2018 года, передает «Интерфакс».

Предыдущий температурный максимум был установлен в Москве 10 апреля (21,1 градуса).

Между тем, накануне Гидрометцентр повысил до желтого уровень погодной опасности в столичном регионе на понедельник, 30 апреля, в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. До этого синоптики рассказали, каким будет лето.