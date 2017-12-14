Синоптики рассказали, каким будет лето

Температура воздуха летом превысит среднюю или останется в пределах нормы, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В целом лето по температуре ожидается около или выше нормы. В центре европейской России количество осадков прогнозируется близко к норме, на юге – около и меньше нормы», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Отмечается, что север европейской части России с высокой долей вероятности будет страдать от недостатка осадков.

По словам Вильфанда, среднемесячная температура в Москве в июне составляет 16,7 градуса при 74 мм осадков. В июле – 18,5 градуса и 94 мм. В августе – 16 градусов и 75 мм.

Отметим, лето 2017 года в России выдалось холодным, тогда как европейские страны страдали от аномальной жары.