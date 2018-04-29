В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр повысил до желтого уровень погодной опасности в столичном регионе на понедельник, 30 апреля, в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

В этот день в столице ожидаются переменная облачность, местами гроза, кратковременный дождь, передает «Интерфакс».

Температура воздуха ближайшей ночью опустится до 8-10 градусов, днем потеплеет до 20-22 градусов.

Накануне синоптики рассказали, каким будет лето.