В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

Взгляд
29 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
Разделы

По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

Правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста на законодательном уровнеФото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В правительстве впервые официально признали наличие планов по повышению пенсионного возраста. Ситуация действительно уникальная – Россия почти единственная страна бывшего СССР, которая до сих пор не приняла такое решение. Главный вопрос – как именно будет реализовываться эта реформа. Подробности...
Перейти а раздел…

НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ

На «сдерживание России» в этом году бундесвер потратит до 90 млн евро Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Похоже, Ангела Меркель все же поддалась нажиму Дональда Трампа. Вернувшись из Вашингтона, она пообещала увеличить военный бюджет ФРГ, чего и добивался Трамп. Значительную часть этого бюджета предполагается потратить на военные учения, причем непосредственно у российских границ. На некоторых из них прямо отрабатывается сценарий боев с российской армией. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера

Энергоблок наконец покинул Питер и держит путь в МурманскФото: Антон Ваганов/ТАСС
По Балтике сейчас идет первая в мире плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Уникальная станция, строительство которой продолжалось более десяти лет, после целой череды проблем наконец-то почти готова к работе. Предполагается, что подобные ПАТЭС окажут огромную помощь всему российскому Северу и Дальнему Востоку. Каким именно образом? Подробности...
Перейти а раздел…

В мире изменилось отношение к послушанию США

Самыми послушными в мире союзниками Госдеп назвал израильтян, украинцев и папуасов из МикронезииФото: F. Schneider/Arco Images/Global Look Press
США назвали десятку своих самых послушных союзников, вычислив их по статистике голосований в ООН. Среди тех, кто чаще всех выступает в унисон с Вашингтоном, оказались Израиль, Украина и населенные папуасами островные государства, вроде Микронезии и Палау. В целом поддержка США внутри ООН упала на 10 процентов. С приходом Трампа рука Госдепа перестала кормить союзников столь щедро, как раньше. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам

Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...

Когда урбанизм становится опаснее фашизма

Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
      Подробности...

      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
      Подробности...

      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин обсудил с президентом Южной Кореи его встречу с Ким Чен Ыном
          В Ереване начались новые масштабные акции оппозицииКрым предостерег украинских браконьеров от убийства дельфиновДля экипировки «Ратник» решили разработать новое оружиеМаксакова нашла неожиданное объяснение убийству Вороненкова
          В США признали превосходство России в киберпространствеПассажирам разрешили лежать на полу аэропортов с одним условиемОпубликовано видео аварийной посадки Ил-38 в ЖуковскомПрезидент Европейского союза дзюдо рассказал об «охоте» за российскими спортсменами
          США поставили ближайшим союзникам ультиматумВ Белоруссии испугались названия «Бессмертный полк»Бузова рассказала, как прошел ее «запрещенный» властями концертЕфремов продолжил фраппировать самарскую публику

          Главная тема


          По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста

          летчик-испытатель


          Командиром экипажа севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас

          «рационально использовали»


          В Киеве рассказали о преимуществах дивизии СС «Галичина» перед Красной армией

          нокаут мира


          Бой Емельяненко в Чикаго не продлился и минуты (видео)

          развитие технологий


          Касперская поспорила с Чубайсом из-за Маска

          «захвачена наемниками»


          Российский десант высадился в центре Африки

          «значимый участник»


          Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением

          скандальный поворот


          Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

          «Человек раскрепостился»


          Тбилиси разъяснил заявление Лукашенко о том, что «премьер Грузии на 75% русский»

          «как нам обустроить Россию»


          Антон Крылов: Главный вопрос: к чему урбанизм ближе – к коммунизму или фашизму?

          Перспективы легализации ЧВК


          Владимир Неелов: Простые русские воины, не имеющие официального статуса, меняют облик войны и её правила

          историческое соглашение


          Дмитрий Дробницкий: У главы КНДР просто нет другого выхода, кроме как «торговать» денуклеаризацией

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

          29 апреля 2018, 13:40

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Гидрометцентр повысил до желтого уровень погодной опасности в столичном регионе на понедельник, 30 апреля, в связи с усилением ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

          В этот день в столице ожидаются переменная облачность, местами гроза, кратковременный дождь, передает «Интерфакс».

          Температура воздуха ближайшей ночью опустится до 8-10 градусов, днем потеплеет до 20-22 градусов.

          Накануне синоптики рассказали, каким будет лето.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............