Суд в Иране запретил Telegram

Судебные органы Ирана приняли решение о блокировке мессенджера Telegram.

Отмечается, что на мессенджер поступали неоднократные жалобы от граждан страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию IRIB.

На прошлой неделе иранские власти отозвали у компании Telegram Messenger LLP лицензию на использование расположенных на территории страны серверов. Кроме того, руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи отказался от использования Telegram.

Власти Ирана популяризируют мессенджер Soroush как альтернативу Telegram. Недавно в нем появились эмодзи «Смерть Америке!», пожелания смерти Израилю и масонам.