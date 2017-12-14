В иранском мессенджере появились стикеры «Смерть Америке»

В иранском мессенджере Soroush появились эмодзи «Смерть Америке!»; таким образом создатели мессенджера хотят повысить его популярность, переманив миллионы иранских пользователей Telegram.

О создании стикеров рассказал Telegram-канал «Красный Сион». Кроме того, сообщается, что в этой коллекции эмодзи есть изображение женщины в чадре, сжимающей в руках портрет аятоллы Али Хаменеи, таблички с пожеланиями смерти Израилю и масонам.

Ранее в четверг иранские власти отозвали у компании Telegram Messenger LLP лицензию на использование расположенных на территории страны серверов.

Перед этим руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи отказался от использования мессенджера Telegram.