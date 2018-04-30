Общественники предложили освободить российские семьи от налога на недвижимость

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой освободить все российские семьи с детьми от налога на недвижимость.

«В целях поддержки семей с детьми и как одну из мер преодоления демографического кризиса прошу рассмотреть возможность освобождения семей с детьми от уплаты налога на недвижимость и земельные участки из расчета одна единица недвижимого имущества плюс один земельный участок на семью», – говорится в обращении Волынец, передает RT.

По ее словам, мера нужна для минимизации рисков бюджета и для того, чтобы недобросовестные граждане не могли «перепивывать» свою недвижимость на семьи с детьми для уклонения от уплаты налогов.

«Мы считаем, что освобождение наших семей с детьми от уплаты налога на недвижимость, включая земельные участки, является своевременной инициативой и находится в рамках тех положительных структурных изменений в социальной политике, которые мы наблюдаем сегодня», – отметила Волынец.

Отметим, на прошлой неделе был подписан закон об освобождении граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.