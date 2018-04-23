Путин освободил россиян от НДФЛ на выплаты по рождению ребенка

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

Выплата гражданам России осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте России за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением. Господдержка носит социальный характер, поэтому закон освобождает эти выплаты от НДФЛ, сообщает РИА «Новости».

Закон вступает в силу со дня его опубликования 23 апреля.

С 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также ежемесячные выплаты из материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.



В июне 2017 года депутат петербургского Заксобрания Владимир Петров выступил с инициативой освободить родителей от уплаты НДФЛ в течение года после рождения или усыновления ребенка.