Захарова сыронизировала над признанием британцев по «Новичку»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала выводы британской лаборатории «Портон-Даун», которая не смогла доказать, что Россия является страной происхождения вещества, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Не удивлюсь, если сейчас или завтра Т.Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций – это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», – написала она в своем Facebook.

Она отметила, что лаборатория «Портон-Даун» не смогла определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», а МИД Великобритании одновременно заявил, что решение о виновности России было принято Лондоном на основе подозрений.

«Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз. Расскажу завтра на брифинге о том, что в одном из... Завтра и дорасскажу. Уникальная история», – подытожила Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после признания главы лаборатории «Портон Даун» британским руководителям придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.

Перед этим было объявлено, что эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не сумели определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.

Между тем, президент России Владимир Путин заявил, что нервно-паралитические вещества наподобие «Новичка» способны изготавливать около 20 стран мира.