Глава РАН призвал отказаться от ЕГЭ

России необходимо отказаться от Единого государственного экзамена, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

По его словам, в школы должна вернуться научная составляющая, кроме того, нужно вернуться к «нормальной аспирантуре», сообщает «Российская газета».

В Минобрнауки уже отреагировали на предложение Сергеева.

«Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», – заявила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова министра Ольги Васильевой, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что из заданий постепенно выводится тестовая часть.

Кроме того, заявили в Минобрнауки, сейчас идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в связи с чем «любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу школьников».

Ранее опрос показал, что мнения об объективности проведения ЕГЭ среди россиян разделились, но практически каждый второй уверен в способности успешно сдать экзамен.