Воспитателя кадетов заподозрили в причастности к террористической организации

Кузьминский суд Москвы арестовал старшего воспитателя ГБОУ Москвы «Романовская школа» Бориса Вершинина, обвиняемого в участии в террористической организации, сообщила пресс-секретарь инстанции Карина Каленова.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вершинина на срок до 21 мая», – цитирует Каленову ТАСС.

Борис Вершинин обвиняется по статье УК «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Ему грозит до 20 лет колонии.

Как считает следствие, воспитатель кадетского корпуса состоял в «Народном ополчении России». Цели этой структуры «представляют угрозу национальной безопасности, политической системе России», а также «направлены на свержение конституционного строя путем вооруженного мятежа».