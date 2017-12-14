СК ищет людей с видео пожара в «Зимней вишне»

Следствие устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта находились в непосредственной близости к очагу возгорания в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Как сообщает telegram-канал СК России, запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшей трагедии.

Граждан, являющихся свидетелями начала возгорания в ТРЦ «Зимняя вишня», просят звонить по телефонам: 8-923-630-9006, 8-3842-36-78-30.

Накануне СК установил, что над батутным центром в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, откуда начался пожар, висел пучок высоковольтных проводов. Также сообщалось, что в соцсетях появилось видео с пожара в Кемерово, на котором действия спасателей с недоумением комментирует федеральный дежурный МЧС.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.