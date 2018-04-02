Над местом возгорания в «Зимней вишне» нашли пучок высоковольтных проводов

Следственный комитет России установил, что над батутным центром в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, откуда начался пожар, висел пучок высоковольтных проводов.

СК России опубликовал на YouTube сюжет о визите главы ведомства Александра Бастрыкина в Кемерово в связи с расследованием уголовных дел, связанных с гибелью людей на пожаре.

«Кабели высокого напряжения – в нарушение всех правил они проложены транзитом через зал», – говорится в сюжете (с 2.20).

Очевидцы рассказали, что пучок проводов свисал над мягким бассейном батутного центра. Именно в этом помещении, по версии следствия, и начался пожар.

Сотрудник МЧС сказал Бастрыкину, что, предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

27 марта Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что короткое замыкание является наиболее вероятной причиной пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня».

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. В воскресенье 59 семей погибших получили выплаты.