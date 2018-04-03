В Киеве начался «марш против олигархов»

Сторонники ультраправых украинских партий и группировок «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор*» проводят в правительственном квартале Киева «марш против олигархов»

Националисты двигаются маршем от стадиона «Динамо» к зданию правительства, где состоится митинг. Далее участники выступления намерены пройти маршем к Верховной раде и администрации президента, сообщает РИА «Новости».

Как заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, этой акцией украинские ультраправые начинают серию выступлний в разных регионах страны с требованием «устранения влияния олигархов на власть».

«Сегодня мы требуем принять конкретный четкий план, пакет антиолигархических реформ, в который входят около 20 разных законопроектов, которые уже в течение длительного времени зарегистрированы в Верховной раде, но, к сожалению, покрываются пылью и не выставляются на голосование нынешней властью, которая де-факто является олигархической», – заявил Тягнибок перед началом марша.

Также он отметил, что в пакете законов есть экономический и политический блоки.

Первый включает законопроекты по деофшоризации, отмене частных монополий, введении налога на роскошь, прекращении приватизации стратегических предприятий и запрете продажи сельскохозяйственного назначения.

В политический блок входят законопроекты об утверждении процедуры импичмента президента, отмене неприкосновенности депутатов, судей и президента, о механизме отзыва депутатов, чиновников и судей, а также о принятии нового избирательного кодекса.

Как сообщает ТАСС, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Отмечается, что националисты в ходе марша будут настаивать на встрече с премьером Владимиром Гройсманом.

Как отмечают наблюдатели марш ультраправых проходит на фоне обострения отношений киевских властей с представителями националистических движений. Так, на днях силовики заблокировали базу «Национального корпуса» в Киеве. Кроме этого, в Николаеве участники националистического батальона «Азов» ворвались в местную облгосадминистрацию с требованием уволить назначенного президентом Петром Порошенко губернатора Алексея Савченко.

Напомним, в конце января в Киеве партия «Национальный корпус» (образована нацбатальоном «Азов») привела к присяге представителей так называемых «Национальных дружин», состоящих из неонацистов. Как заявил по этому поводу Петр Порошенко, монополия на власть и вооружения на Украине принадлежит государству, а незаконные формирования, которые имеют незарегистрированное оружие, дестабилизируют ситуацию в стране.