В Николаеве митингующие из-за летчика Волошина прорвали кордон силовиков

В украинском городе Николаев около пятидесяти митингующих, требующих отставки губернатора Алексея Савченко из-за самоубийства летчика Владислава Волошина, прорвали полицейский кордон, перекрывавший вход в здание областной администрации.

Как сообщает УНИАН, протестующие прорвали первый кордон правоохранителей при входе в здание, пытаясь прорваться в сессионный зал. Но полиция не пропускает активистов. Всего здание охраняют около 200 полицейских, выстроившихся в пять рядов.

Отмечается, что митингующие хотят попасть на сессию горсовета, чтобы побудить депутатов принять решение о недоверии председателю облгосадминистрации Алексею Савченко.

Протестующие требуют его отставки в связи с тем, что по сообщению местных СМИ, опубликовавших переписку летчика Волошина, в которой тот говорит о давлении со стороны главы Николаевской области Алексея Савченко.

Напомним, 18 марта стало известно, что летчик Владислав Волошин, который был одним из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине, покончил с собой в Николаеве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как гибель Волошина напомнила о трагедии малайзийского Boeing на востоке Украины.