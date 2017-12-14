Назван «самый дорогой» блогер рунета

Российское исследовательское агентство блогеров опубликовало данные о самых высокооплачиваемых YouTube-блогерах за первый квартал 2018 года. Рейтинг возглавил Юрий Дудь, стоимость размещения в передаче «вДудь» составляет 1,2 млн рублей.

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) составило рейтинг крупнейших YouTube-блогеров, чья аудитория начинается с миллиона подписчиков.

Блогеры оценивались по стоимости одного рекламного поста. Сведения о стоимости размещения рекламы получены у официальных представителей блогеров, а также у агентств, сообщают представители РИАБ.

На втором месте рейтинга находится Николай Соболев (800 тыс. рублей за пост), третье месть разделили блогеры Екатерина Трофимова (TheKateClapp) и Амиран Сардаров («Дневник хача»), у каждого из них реклама стоит по 700 тыс. рублей.

Высокая стоимость рекламы на канале журналиста Юрия Дудя объясняется «взрывным ростом канала в 2017 году, а также стабильностью просмотров» выпусков. На его канал подписано 2,9 млн человек.