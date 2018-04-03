Британское посольство отказалось комментировать сокращение сотрудников

Посольство Великобритании в Москве не комментирует требование российской стороны сократить количество сотрудников миссии более чем на 50 человек.

«Мы никогда не называем, не подтверждаем цифры по количеству сотрудников дипмисиии Великобритании в России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы посольства.

В пятницу, 30 марта, послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран.

МИД сообщал, что Британия в течение месяца должна будет сократить свое посольство и генконсульства в России до числа российских дипломатов и административно-технических работников в Королевстве.

Напомним, МИД сообщил, что Великобритания имеет в России на 50 больше дипломатов, чем российская сторона содержит в Соединенном королевстве.