Трамп пожаловался на мешающих работать демократов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что из-за препятствий в работе, учиняемых демократами, его команда не сформируется даже к концу второго президентского срока.

По словам главы Белого дома, демократы отклоняют около 40% выдвигаемых им кандидатур, предлагаемых американским лидером на должности в администрации или на роль дипломатов в зарубежных странах.

«Такими темпами уйдет более семи лет, прежде чем мне будет позволено иметь (в команде) этих прекрасных людей, которые бы начали свою работу. Этого никогда не случалось в прошлом. Возмутительно!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в середине марта Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поставив на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Через несколько дней президент США объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, назначив вместо него бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона.

Также сообщалось о планах Трампа продолжить перестановки в Белом доме.