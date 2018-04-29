Сандерс рассказала о войне против «женщин Трампа»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о войне, ведущейся против женщин, близких к американскому президенту Дональду Трампу.

«Демократы любят говорить про войну против женщин. Единственная война с женщинами, которую я вижу, – это та, которая ведется против каждой девушки и каждой женщины, близкой к президенту», – заявила она в интервью Fox News, сообщает RT.

Несмотря на протесты американских женских организаций против Трампа, американский президент заявлял, что поддерживает женщин. Он также извинялся за свои давние высказывания о том, что женщины позволяют ему хватать себя руками, потому что он – «звезда».