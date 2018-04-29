Университет в Мельбурне эвакуировали из-за фруктового запаха

Из Королевского мельбурнского технологического института эвакуировали около 600 сотрудников и студентов, испугавшись сильного запаха экзотического фрукта дуриана, пишет газета Herald Sun.

Люди почувствовали сильный неприятных запах, после чего вызвали экстренные службы, опасаясь утечки газа. Администрация экстренно эвакуировала сотрудников и студентов, передает РИА «Новости».

На место прибыли 40 пожарных, в том числе в специальной экипировке. Они осмотрели помещение института, пытаясь найти источник запаха. Однако выяснилось, что панику вызвал тропический фрукт дуриан, забытый в одном из шкафов.

Дуриан распространен в Юго-Восточной Азии. Из-за специфического запаха в ряде стран региона этот фрукт запрещено провозить в общественном транспорте, а также проносить в отели, общественные места.

Более того, в странах региона употребляют этот фрукт в специальных буфетах.

В 2012 году в Индонезии отложили авиарейс из-за запаха этого фрукта.