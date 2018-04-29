Правящая партия Армении не станет препятствовать избранию Пашиняна

Фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) не станет мешать выборам премьера страны, даже если три остальные фракции представят одного кандидата, заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

«Если три политические силы Национального собрания пойдут на выборы премьера с одним кандидатом, мы не будем создавать препятствий», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что призвал на встрече с лидером оппозиции Пашиняном прекратить блокирование дорог.

Между тем, единственным кандидатом в премьеры сейчас остается Никол Пашинян, которого поддерживают оппозиционные фракции парламента Армении.

Ему нужно набрать 53 голоса из 105. Для избрания нужно, чтобы хотя бы шесть из 58 депутатов от правящей Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали за него.